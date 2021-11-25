Сегодня сумские футзалисты сыграют в кубке Украины Сегодня, 4 декабря, сумская объединенная команда «Технология-Агросвит» в рамках третьего предварительного этапа Кубка Украины по футзалу встретится в Киеве с местным клубом «SkyUp».

Матч начнется в 12.00.

«Технология-Агросвит», которая на этом этапе является единственным представителем Сумщины в кубковом турнире, продолжит испытывать свои силы на национальном уровне. На этот раз соперник у Мысловского и компании будет уже серьезнее. Причем абсолютно во всех аспектах. Здесь можно отметить и опытного Тараса Шпичку, недавно возглавившего «SkyUp», покинув экстралиговый «ХИТ», и очень качественный подбор исполнителей в составе хозяев площадки. В конце концов давайте не забывать, что именно «авиаторов» называют если не главными, то одними из главных претендентов на «золото» Первой лиги чемпионата Украины. Тем не менее, это совсем не значит, что такого оппонента следует бояться. Уважать – безусловно, но не более того. Роменский «Рятувальник» собственным примером доказал, что успешно противостоять «оранжево-черным» можно (1:1 на выезде в матче первой лиге). Если мы уже оцениваем состав соперника, следует учитывать и то, что в нашей команде тоже достаточно игроков с опытом выступлений на серьезном уровне. Часть из них в разное время уже пересекалась с исполнителями, которые сейчас играют за хозяев, и победы в истории их противостояний тоже были.

Принято считать, что двухматчевое кубковое противостояние лучше начинать именно на выезде. Будем надеяться, что и в нашем случае это тоже сыграет в пользу «Технологии-Агросвита». Во всяком случае, нашим ребятам нужна моральная поддержка. Итак, собираемся в 12:00 у экранов своих мониторов и болеем за команду нашего родного города, пишет сайт АФС.

Трансляция тут.