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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пограничники задержали азербайджанца, который пытался незаконно пересечь границу с РФ

Вчера, недалеко от госграницы, в районе населенного пункта Рыжевка, что на Сумщине, пограничники задержали гражданина Азербайджана.

Информацию о движении неизвестного в направлении государственной границы правоохранители получили от местного жителя.

Как выяснилось, 54-летний иностранец, недавно прилетевший из Азербайджана в Украину самолетом через пункт пропуска «Борисполь», направлялся в РФ с целью посещения своего сына в Санкт-Петербурге. По его словам, в связи с тем, что ему запрещен въезд на территорию РФ, он решил незаконно пересечь украинско-российскую границу вне установленных пунктов пропуска.

В настоящее время гражданин Азербайджана задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Право Пограничники
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