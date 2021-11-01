На Сумщине пограничники задержали азербайджанца, который пытался незаконно пересечь границу с РФ

Информацию о движении неизвестного в направлении государственной границы правоохранители получили от местного жителя.
Как выяснилось, 54-летний иностранец, недавно прилетевший из Азербайджана в Украину самолетом через пункт пропуска «Борисполь», направлялся в РФ с целью посещения своего сына в Санкт-Петербурге. По его словам, в связи с тем, что ему запрещен въезд на территорию РФ, он решил незаконно пересечь украинско-российскую границу вне установленных пунктов пропуска.
В настоящее время гражданин Азербайджана задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.
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