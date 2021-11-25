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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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«Ураган» без шансов проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов

Не помог и сумчанин Артем Фаренюк.

2 декабря ивано-франковский «Ураган» сыграл свой второй матч в группе элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу.

После первой победы над испанским «Леванте» 5:3 вчера чемпион Украины встретился с хозяевами паркета, потенциальными фаворитами не только группы, но и всего турнира – лиссабонской «Бенфикой».

Откровенно говоря, учитывая статус соперника, перед данным матчем украинские болельщики больше надеялись на чудо, которого, которого, к сожалению, не произошло.

«Бенфика» фактически сразу же смяла гостей, прибрав инициативу и забила первый гол уже на 5-й минуте матча. Более того, после пропущенного «Ураган» сник, попал в состояние грогги, что привело к тому, что хозяева сразу же забили еще два.

3 гола за 2 минуты в первой половине первого тайма – на этом игру можно было считать сделанной. Отыграть такой гандикап у такого соперника нынешнему «Урагану» просто нереально.

После перерыва «Бенфика» несколько сбавила обороты, «Ураган» поиграл на атаку, даже выпуская еще в середине тайма, так как терять особо было нечего, пятого полевого, но забить так и не сумел.

Ну а «Бенфика» свой один гол еще забила, доведя счет до итогового 4:0.

В субботу «Ураган» проведет свой последний матч в группе - с венгерским «Халадашем», при условии победы над которым украинская команда займет второе место в группе, и хоть и не выйдет в следующий, финальный раунд, но это, как кажется, будет считаться вполне неплохим результатом.

«Бенфика» – «Ураган» 4:0

Голы: Чишкала, 5, Жезуш, 6, 7, 32

Спорт Футзал
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