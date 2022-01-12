На Сумщине узбекистанец предлагал пограничникам 3000 российских рублей взятки

В ходе составления документов об отказе в пересечении государственной границы, чтобы все-таки попасть в Украину, мужчина предложил правоохранителю неправомерную выгоду в размере 3000 российских рублей, вложив их в свой паспортный документ. На такое предложение гражданин Узбекистана, получил отказ. Правоохранители задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды и направили сообщение в Нацполицию по признакам уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УК Украины.
Кроме этого, в отношении гражданина Узбекистана принято решение о запрете въезда в Украину сроком на три года и, после проведения определенных законодательством мер, возвращено на территорию РФ.
Сумской пограничный отряд обращается ко всем гражданам с просьбой не предлагать средства должностным лицам Госпогранслужбы Украины за принятие неправомерных решений, а в случае вымогания взятки немедленно сообщать на телефон горячей линии службы «Довіра» по номеру: 1598 – многоканальный номер (для бесплатных звонков по сети фиксированного) связи и абонентов операторов мобильной связи на территории Украины.
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