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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:4264

Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом

Сумський прикордонний загін на постійній основі продовжує комплектувати вакантні посади прикордонних підрозділів в межах Сумської області.

Якщо ви мрієте стати військовим і присвятити своє життя захисту і обороні державного кордону України, Державна прикордонна служба України чекає на тебе, адже прикордонне відомство цінує і поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою.

Проєднуйтесь до команди професіоналів, захисти кордон України заради своєї сім’ї!

Більше інформації: https://recruiting.dpsu.gov.ua/

Вимоги до кандидатів: https://dpsu.gov.ua/ua/vimogi-do-kandidativ/

З питань прийняття на військову службу за контрактом або для з’ясування додаткової інформації з питань проходження військової служби ви можете звернутися до відділу комплектування Сумського прикордонного загону.

Наші контакти:

м. Суми, провулок Громадянський, буд. 6, каб. 114 або за телефонами:

095-780-29-04, 097-189-10-95 (за попереднім записом).

Общество Пограничники
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Кино Кінопалац "Дружба"
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Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
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21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
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15.50; 21.30

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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