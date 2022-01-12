Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом

Якщо ви мрієте стати військовим і присвятити своє життя захисту і обороні державного кордону України, Державна прикордонна служба України чекає на тебе, адже прикордонне відомство цінує і поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою.
Проєднуйтесь до команди професіоналів, захисти кордон України заради своєї сім’ї!
Більше інформації: https://recruiting.dpsu.gov.ua/
Вимоги до кандидатів: https://dpsu.gov.ua/ua/vimogi-do-kandidativ/
З питань прийняття на військову службу за контрактом або для з’ясування додаткової інформації з питань проходження військової служби ви можете звернутися до відділу комплектування Сумського прикордонного загону.
Наші контакти:
м. Суми, провулок Громадянський, буд. 6, каб. 114 або за телефонами:
095-780-29-04, 097-189-10-95 (за попереднім записом).
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