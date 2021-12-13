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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумський прикордонний загін запрошує до участі в конкурсі «Смарагдова ліра»

Сумський прикордонний загін запрошує взяти участь у щорічному конкурсі Держприкордонслужби України «Смарагдова ліра» на кращі твори літератури, культури, мистецтва та журналістики.

Метою конкурсу є формування позитивного іміджу Державної прикордонної служби України у суспільстві та заохочення творчої праці письменників і діячів мистецтва України до створення в літературі і мистецтві високохудожнього образу українського прикордонника – захисника державного кордону.

Премія вручається лауреатам щороку напередодні Дня прикордонника за номінаціями:

«Художня література» – проза, поезія, драматургія, літературна критика, нарис, публіцистика та історичні дослідження (одна премія);

«Музика» – професійна пісня, авторська пісня; відзначаються

автор тексту, музики і виконавець (три премії);

«Образотворче мистецтво» – (дві премії): живопис і графіка, скульптура, оздоблювальні та монументальні роботи;

«Журналістика» – за цикли передач та матеріалів на прикордонну тематику, які користуються великою популярністю на радіо і телебаченні та в друкованих та електронних засобах масової інформації (дві премії);

«Культурно-шефська робота» – за сприяння у виданні книг, аудіо- та відеопрограм, увічнення пам'яті героїв-прикордонників, значний особистий вклад у військово-патріотичне та естетичне виховання прикордонників (одна премія);

«Кіно» – режисерська та акторська робота в кіно (одна премія);

«Театр» – режисерська та акторська робота в театрі (одна премія);

«Хореографія» – хореографічно-постановочна робота, індивідуальна виконавська майстерність артиста балету (одна премія).

Лауреатам премії Держприкордонслужби «Смарагдова ліра» вручаються пам’ятна статуетка «Смарагдова ліра», дипломи й відзнаки встановленого зразка, а також грошова винагорода.

Детальніше про умови конкурсу можна дізнатись, звернувшись до відділу персоналу Сумського прикордонного загону за телефоном (0542) 67-13-88,

(066) 958-80-24, (066) 745-21-75 або за посиланням: http://surl.li/bfvmr

Общество Литературный конкурс Пограничники
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Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
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10.00; 16.25
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Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
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Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
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