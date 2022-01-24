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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:38407

Сумские пограничники задержали россиянина-нелегала

Недалеко от госграницы в районе населенного пункта Лукашевка пограничники задержали лицо без документов.

Мужчина, имевший явные признаки алкогольного или иного опьянения, в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Иностранец, не имевший с собой никаких документов, удостоверяющих личность, во время общения с правоохранителями утверждал, что он якобы потерял ориентировку на местности и случайно нарушил российско-украинскую государственную границу.

Россиянина задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины ему грозит административная ответственность.

Право Пограничники
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