Сумские пограничники задержали россиянина-нелегала Недалеко от госграницы в районе населенного пункта Лукашевка пограничники задержали лицо без документов.

Мужчина, имевший явные признаки алкогольного или иного опьянения, в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Иностранец, не имевший с собой никаких документов, удостоверяющих личность, во время общения с правоохранителями утверждал, что он якобы потерял ориентировку на местности и случайно нарушил российско-украинскую государственную границу.

Россиянина задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины ему грозит административная ответственность.