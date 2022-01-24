Сумские пограничники задержали россиянина-нелегала

Мужчина, имевший явные признаки алкогольного или иного опьянения, в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Иностранец, не имевший с собой никаких документов, удостоверяющих личность, во время общения с правоохранителями утверждал, что он якобы потерял ориентировку на местности и случайно нарушил российско-украинскую государственную границу.
Россиянина задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины ему грозит административная ответственность.
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