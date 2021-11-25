«Альянс» и «Виктория» решили объединиться

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 2 декабря в Сумах завершился переговорный процесс по объединению «Альянса» — одного из лидеров Первой лиги и «Виктории» — середняка группы «Б» Второй лиги. Команды из Липовой Долины и Николаевки представляют агрофирмы.
По имеющейся информации, в весенней части сезона в тренерский штаб «Альянса» будут входить Юрий Ярошенко — нынешний тренер команды и Анатолий Бессмертный, возглавлявший «Викторию».
На первый сбор «Альянса», который начнется 24 января, приедут и девять ведущих футболистов «Виктории». В Николаевке создана надлежащая спортивная база для подготовки.
Что касается «Виктории», то она продолжит выступления во Второй лиге, только ее будут представлять самые перспективные футболисты из Сумской области не старше 19 лет.
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