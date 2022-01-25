Сумський прикордонний загін інформує про встановлення уздовж державного кордону профілактичної смуги Сумський прикордонний загін інформує, що відповідно до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим» розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 10 лютого 2022 року № 55-ОД «Про встановлення профілактичної смуги вздовж кордону» уздовж державного кордону в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумської області встановлено профілактичну смугу.

Зазначена смуга встановлена з метою охорони території України від занесення з території інших держав збудників карантинних хвороб тварин, занесення або самостійного розповсюдження з-за кордону карантинних об'єктів рослин, а також охорони навколишнього природного середовища.

У профілактичній смузі забороняється утримання і випасання худоби та здійснення будь-яких операцій з відходами.

Зазначеним вище розпорядженням облдержадміністрації установлено ширину профілактичної смуги в межах Сумської області, а саме:

- на сухопутній ділянці державного кордону, на територіях ботанічного заказника місцевого значення «Чехів Яр» (Охтирський район), Гетьманського національного природного парку (Охтирський район), гідрологічного заказника місцевого значення «Олександрівський» (Сумський район), гідрологічного заказника місцевого значення «Миропільський» (Сумський район), зоологічного заказника місцевого значення «Золотарівський» (Сумський район), ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Шалигинський» (Шосткинський район), заповідного урочища місцевого значення «Ломленка» (Шосткинський район), Деснянсько-Старогутського Національного природного парку (Шосткинський район), лісового заказника місцевого значення «Острів» (Шосткинський район) – 100 метрів від державного кордону з Російською Федерацією в тил території України, на річковій (озерній) ділянці державного кордону – 100 метрів від берегової лінії в тил території України;

- у районах, де населенні пункти прилягають до державного кордону – від ділянки державного кордону до адміністративної межі населеного пункту.

Також, цим же розпорядженням визначені конкретні заходи щодо здійснення на території профілактичної смуги контролю за санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним та екологічним станом.

Ознайомитися з розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 10 лютого 2022 року № 55-ОД «Про встановлення профілактичної смуги вздовж кордону» можна за посиланням: http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/55_22.pdf

З усіх питань, які стосуються режиму державного кордону та прикордонного режиму громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua.

Звертаємося до громадян! Дотримуйтеся вимог законодавства України з прикордонних питань. За порушення прикордонного режиму наступає адміністративна відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.