В Шостке спасатели ликвидировали возгорание на балконе 5-этажного жилого дома 28 ноября в 10:08 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение, что горит балкон в 5-этажном жилом доме по пер. Прорезной в г. Шостка.

На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 4 минуты после вызова спасатели прибыли на место происшествия. Горение балкона происходило на втором этаже. Пылали вещи домашнего обихода и стены на площади до 4 кв. м. Благодаря жителю дома, который до прибытия спасателей пытался самостоятельно ликвидировать возгорание, пожар не успел приобрести масштабных размеров.

В 10:16 возгорание локализовали, в 10:31 – ликвидировали.

По предварительным данным, к пожару привела неосторожность во время курения.

Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.