На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили всего у 58 человек COVID-19 подтвердили у 58 человек (Конотопский р-н – 14, Ахтырский р-н – 13, Сумской р-н – 31).

По состоянию на 29 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 124 582 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2536 летальных исходов, за минувшие сутки – 3 (Сумской р-н – 3).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 111 005 человек, из них за минувшие сутки – 224 (Конотопский р-н – 144, Сумской р-н – 80)