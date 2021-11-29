На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили всего у 58 человек

По состоянию на 29 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 124 582 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2536 летальных исходов, за минувшие сутки – 3 (Сумской р-н – 3).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 111 005 человек, из них за минувшие сутки – 224 (Конотопский р-н – 144, Сумской р-н – 80)
Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 286 человек (Конотопский р-н – 19, Ахтырский р-н – 35, Сумской р-н – 175, Шосткинский р-н –...
COVID-19 подтвердили у 365 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 43, Роменский р-н –51, Сумской р-н – 197,...