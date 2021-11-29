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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:06655

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили всего у 58 человек

COVID-19 подтвердили у 58 человек (Конотопский р-н – 14, Ахтырский р-н – 13, Сумской р-н – 31).

По состоянию на 29 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 124 582 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2536 летальных исходов, за минувшие сутки – 3 (Сумской р-н – 3).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 111 005 человек, из них за минувшие сутки – 224 (Конотопский р-н – 144, Сумской р-н – 80)

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Общество Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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