Денег нет, но вы держитесь: в Сумах бюджет развития уменьшится в два раза Вопрос будущего бюджета города обсуждался сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Что с бюджетными обсуждениями с громадой? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко у директора горфиндепартмента Светланы Липовой.

- Нужно определиться, подготовить… - ответила та. - Рассматривает бюджет планово-бюджетная комиссия, нужно определиться по показателям, доработать прогноз, который мы предложили к рассмотрению, и потом уже будут слушания. Посмотрим, в какой зоне мы будем, тогда, возможно, будем онлайн или в виде электронных консультаций.

- Если мы будем в «красной зоне», то нужно подготовить порядок проведения, каким образом мы будем проводить…

- Как в прошлом году мы проводили – в виде электронных консультаций.

- Хорошо. Нужно об этом людям сообщать, чтобы все понимали, что происходит. Нужно говорить, какие проблемные моменты с бюджетом у нас планируются. Что у нас будет уменьшение бюджета развития и на какую сумму.

- Почти в два раза. Фактически бюджет развития будет из займов, кредиты, неприемлемые расходы в этих займах, софинансирование ГФРР и переходные объекты.

- Нужно, чтобы люди знали, что происходит. Потому что, когда будет большое количество обращений к вам, ко мне, к депутатам, чтобы мы могли четко объяснять, и чтобы люди понимали, что нас ждет в следующем году. Что у нас не будет такого количества объектов, по которым мы планировали работу.