Денег нет, но вы держитесь: в Сумах бюджет развития уменьшится в два раза

- Что с бюджетными обсуждениями с громадой? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко у директора горфиндепартмента Светланы Липовой.
- Нужно определиться, подготовить… - ответила та. - Рассматривает бюджет планово-бюджетная комиссия, нужно определиться по показателям, доработать прогноз, который мы предложили к рассмотрению, и потом уже будут слушания. Посмотрим, в какой зоне мы будем, тогда, возможно, будем онлайн или в виде электронных консультаций.
- Если мы будем в «красной зоне», то нужно подготовить порядок проведения, каким образом мы будем проводить…
- Как в прошлом году мы проводили – в виде электронных консультаций.
- Хорошо. Нужно об этом людям сообщать, чтобы все понимали, что происходит. Нужно говорить, какие проблемные моменты с бюджетом у нас планируются. Что у нас будет уменьшение бюджета развития и на какую сумму.
- Почти в два раза. Фактически бюджет развития будет из займов, кредиты, неприемлемые расходы в этих займах, софинансирование ГФРР и переходные объекты.
- Нужно, чтобы люди знали, что происходит. Потому что, когда будет большое количество обращений к вам, ко мне, к депутатам, чтобы мы могли четко объяснять, и чтобы люди понимали, что нас ждет в следующем году. Что у нас не будет такого количества объектов, по которым мы планировали работу.
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