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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская теннисистка с «серебром» турнира в Тернополе

20 ноября в Тернополе завершился турнир ФТУ категории А до 12 лет.

Воспитанница сумской теннисной академии Елизавета Довгопол в парном разряде с Полиной Скляр из Одессы дошла до финала, получив таким образом серебряные медали. А в одиночном до полуфинала, где уступила своей напарнице.

Спорт Теннис
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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