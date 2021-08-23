Сумская теннисистка с «серебром» турнира в Тернополе 20 ноября в Тернополе завершился турнир ФТУ категории А до 12 лет.

Воспитанница сумской теннисной академии Елизавета Довгопол в парном разряде с Полиной Скляр из Одессы дошла до финала, получив таким образом серебряные медали. А в одиночном до полуфинала, где уступила своей напарнице.