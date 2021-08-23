Сумская теннисистка с «серебром» турнира в Тернополе

Воспитанница сумской теннисной академии Елизавета Довгопол в парном разряде с Полиной Скляр из Одессы дошла до финала, получив таким образом серебряные медали. А в одиночном до полуфинала, где уступила своей напарнице.
На кортах возле озера Чеха состоялся любительский парный турнир «Закрытие сезона»....
20-24 сентября во Львове проходил турнир ФТУ 1-й категории U-12 «Кубок ЛІМО»....
4-5 сентября на кортах Теннисной академии состоялся чемпионат города Сумы по теннису....
23-26 августа в Тернополе проходил турнир ФТУ 1-й категории U-12 «Ко Дню города Тернополь»....
17-22 августа в Харькове проходил теннисный турнир Kharkiv City Cup by Elina Svitolina U-10....