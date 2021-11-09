На Сумщине прогнозируют похолодание

Ожидается снижение температуры и временами небольшие осадки.
22 ноября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток +2...+7°С.
23 ноября: облачно с прояснениями, ночью местами снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..-8°С, днем -2..+3°С.
24 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..-8°С, днем -2..+3°С.
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