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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:16247

На Сумщине прогнозируют похолодание

В начале недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием холодной воздушной массы в тыловой части циклона.

Ожидается снижение температуры и временами небольшие осадки.

22 ноября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток +2...+7°С.

23 ноября: облачно с прояснениями, ночью местами снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..-8°С, днем -2..+3°С.

24 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..-8°С, днем -2..+3°С.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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