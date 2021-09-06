Сумской теннисист взял «серебро» в Луцке

Воспитанник сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко в парном разряде с Василием Маслеем из Свалявы дошел до финала. В одиночном выбыл на стадии 1/8 финала.
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