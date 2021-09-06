Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:31290

Сумской теннисист взял «серебро» в Луцке

20-24 декабря в Луцке проходил теннисный турнир «Зимнее первенство ДЮСШ 3» среди спортсменов до 16 лет.

Воспитанник сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко в парном разряде с Василием Маслеем из Свалявы дошел до финала. В одиночном выбыл на стадии 1/8 финала.

Общество Теннис
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Теннисисты с Сумщины в призах на киевском турнире
01.12.2021 11:41

Теннисисты с Сумщины в призах на киевском турнире

22-28 ноября в Киеве проходил теннисный турнир Tennispark CUP U14....

Сумская теннисистка с «серебром» турнира в Тернополе
22.11.2021 09:30

Сумская теннисистка с «серебром» турнира в Тернополе

20 ноября в Тернополе завершился турнир ФТУ категории А до 12 лет....

В Сумах прошло закрытие теннисного сезона
19.10.2021 17:38

В Сумах прошло закрытие теннисного сезона

На кортах возле озера Чеха состоялся любительский парный турнир «Закрытие сезона»....

Сумская теннисистка выиграла турнир во Львове
25.09.2021 09:00

Сумская теннисистка выиграла турнир во Львове

20-24 сентября во Львове проходил турнир ФТУ 1-й категории U-12 «Кубок ЛІМО»....

Экс-мэр Сум выиграл чемпионат города по теннису
06.09.2021 16:59

Экс-мэр Сум выиграл чемпионат города по теннису

4-5 сентября на кортах Теннисной академии состоялся чемпионат города Сумы по теннису....

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 164 человек
Сегодня 09:02
Сумские биатлонисты с медалями в персьюте
Сегодня 13:42
126 медзакладів Сумщини безоплатно лікували пацієнтів у 2021 році
Сегодня 13:09
Ушел из жизни один из самых известных художников Шостки
Сегодня 12:41
Суд оштрафовал ахтырчанку за изготовление и распространение порно
Сегодня 12:14
Пожарные Сумщины дважды ликвидировали возгорание жилых домов (видео)
Сегодня 12:13
В Сумах будут чистить от снега чуть больше 10% улиц (список)
Сегодня 12:10
Сумских школьников отметил Национальный центра кибербезопасности СНБО Украины
Сегодня 11:43
В Сумах на переходе сбили женщину
Сегодня 11:16
На Сумщине открылся еще один центр дуального образования
Сегодня 11:15
Сумские патрульные обнаружили у иностранца водительское удостоверение с признаками подделки
Сегодня 10:41
Минкульт сообщает о планах «Большой Реставрации» усадьбы Харитоненко в Сумах
Сегодня 10:06
view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально
Сегодня 10:04
Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
Вчера 15:57
Майже всіх жінок — на військовий облік
Вчера 14:01
Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»
22.12.2021 18:28
У Сумах до новорічних свят поставили чарівну східну казку
22.12.2021 17:33
Як відшкодувати шкоду внаслідок падіння на льоду
22.12.2021 16:42
Руководители Громад смотрят на бюджет, как на бизнес-проект. И это правильно, - интервью Елены Вороны – Агротрейд
22.12.2021 14:53
Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки, – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році®
22.12.2021 09:52
Ігор Кальченко: «За кожним реалізованим проєктом стоять люди – їхні долі, здоров’я, комфорт, впевненість у майбутньому»
22.12.2021 09:01
Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19
21.12.2021 14:30
"Великий звіт": депутати від партії «Слуга Народу» підбили підсумки першого року роботи на Сумщині
21.12.2021 11:46
Свой губернатор ближе к делу
21.12.2021 09:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.