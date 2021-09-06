Сумской теннисист взял «серебро» в Луцке 20-24 декабря в Луцке проходил теннисный турнир «Зимнее первенство ДЮСШ 3» среди спортсменов до 16 лет.

Воспитанник сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко в парном разряде с Василием Маслеем из Свалявы дошел до финала. В одиночном выбыл на стадии 1/8 финала.