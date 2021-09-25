Сумские волейболисты дважды проиграли

Соперником сумчан были львовская «Булава», которая оказалась сильнее наших волейболистов 3:0 (25-20, 25-18, 25-20), и ВК «Покутье» из Снятина, который также был лучше 3:1 (25-20, 25-15, 21-25, 25-22).
После двух туров у сумчан одна победа и три поражения – это 11 место среди 14 команд.
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