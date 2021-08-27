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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:41111

Теннисисты с Сумщины в призах на киевском турнире

22-28 ноября в Киеве проходил теннисный турнир Tennispark CUP U14.

Среди участников были и представители Сумщины. В парном разряде шосткинец Степан Гвилава и Роман Филима из Киева стали победителями, обыграв в финале сумчанина Матвея Лемишко и и киевлянина Максимам Савано 6:3, 6:2.

В индивидуальном Стапан также стал победителем, а Матвей дошел до 1/8 финала.

Спорт Теннис
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