Теннисисты с Сумщины в призах на киевском турнире

Среди участников были и представители Сумщины. В парном разряде шосткинец Степан Гвилава и Роман Филима из Киева стали победителями, обыграв в финале сумчанина Матвея Лемишко и и киевлянина Максимам Савано 6:3, 6:2.
В индивидуальном Стапан также стал победителем, а Матвей дошел до 1/8 финала.
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