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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:36330

В Сумах прошел новогодний теннисный турнир

25 декабря на стадионе «Авангард» прошел Новогодний турнир «Зимний Кубок Теннисной академии».

Победители и призеры:

3 лига: 1 место – Перепелкина Ульяна, 2 место – Круглова Екатерина, 3 место – Исаева Полина.

2 лига: 1 место – Кильницкая Вероника, 2 место – Ассори Алексей, 3 место – Калашникова Ева.

1 лига: 1 место – Калинин Тимофей, 2 место – Лемишко Георгий, 3 место – Заковоротная Вероника.

Спорт Теннис
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