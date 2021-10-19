Сумской теннисист с «серебром» столичного турнира

Воспитанник сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко с Яремой Данилишиным из Коломыи завоевали второе место в парном разряде. В одиночном разряде наш теннисист проиграл в первом круге будущему финалисту, при этом переиграв его в ¼ финала парного разряда.
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