Сумской теннисист с «серебром» столичного турнира 10-14 января в Киеве проходил теннисный турнир Tennispark CUP U-14 категории А.

Воспитанник сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко с Яремой Данилишиным из Коломыи завоевали второе место в парном разряде. В одиночном разряде наш теннисист проиграл в первом круге будущему финалисту, при этом переиграв его в ¼ финала парного разряда.