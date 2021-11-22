Сумской теннисист выиграл киевский турнир 7-11 февраля в Киеве проходил теннисный турнир Tennispark CUP U16.

В нем приняли участие четверо теннисистов с Сумщины. Лучше всех выступил сумчанин Иван Олийнык, который стал победителем в парном разряде с Ильей Олефиром из столицы. В одиночном разряде он дошел до второго круга.

Шосткинец Степан Гвилава в парном разряде дошел до полуфинала, а в одиночном до четвертьфинала.

Матвей Лемишко во втором круге проиграл Давиду Гвилаве, а в паре в первом круге Ивану Олийныку с партнером.

Борис Коваленко проиграл в первом раунде и в одиночном, и в парном разряде.