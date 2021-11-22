Сумской теннисист выиграл киевский турнир

В нем приняли участие четверо теннисистов с Сумщины. Лучше всех выступил сумчанин Иван Олийнык, который стал победителем в парном разряде с Ильей Олефиром из столицы. В одиночном разряде он дошел до второго круга.
Шосткинец Степан Гвилава в парном разряде дошел до полуфинала, а в одиночном до четвертьфинала.
Матвей Лемишко во втором круге проиграл Давиду Гвилаве, а в паре в первом круге Ивану Олийныку с партнером.
Борис Коваленко проиграл в первом раунде и в одиночном, и в парном разряде.
10-14 января в Киеве проходил теннисный турнир Tennispark CUP U-14 категории А....
25 декабря на стадионе «Авангард» прошел Новогодний турнир «Зимний Кубок Теннисной академии»....
20-24 декабря в Луцке проходил теннисный турнир «Зимнее первенство ДЮСШ 3» среди спортсменов до 16 лет....
22-28 ноября в Киеве проходил теннисный турнир Tennispark CUP U14....
20 ноября в Тернополе завершился турнир ФТУ категории А до 12 лет....