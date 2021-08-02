Мать пропавшего 18-летнего сумчанина обратилась к сыну через соцсети Виктория Ситало, сын которой пропал вчера вечером, обратилась к сыну через соцсети.

«У меня пропал сын, ему 18 лет. Он вчера вышел из дому в 16:30 и отправился в 9-й микрорайон к бабушке. Туда он так и не приехал и вообще так и не приехал ни туда, ни домой. Мы всегда думаем, что хоть немного знаем своих детей, мы думаем, что чувствуем их, но это иллюзия. Сейчас я чувствую только боль в груди, просто как будто бы у меня все там разворотили. 18 лет это уже не ребенок, но это ещё и не взрослый человек. Это просто взрослый ребенок. Мы все в этой жизни совершаем косяки, особенно в молодости. Совершаем и постепенно теряем веру в себя, уверенность в завтрашнем дне. А если человек ещё и замкнут, закрыт то поделится своими горестями и неудачами ему не с кем. Думаю, такая ситуация произошла с моим сыном. И я виню себя в том, что всегда верила ему и всегда считала его сильным духом. Но оказывается даже самый сильный дух нудно поддерживать. Вот именно такой поддержки я тебе не дала мой сын. Я очень надеюсь, что ты прочитаешь здесь этот пост и хоть немного поймёшь меня и сделаешь хоть пол шага навстречу. Ты мой первый, старший и самый любимый сын. Моя гордость и моя вера в будущее. Сейчас моя вера просто пошатнулась, я ничего не могу сделать, потому, что тебя просто нет рядом. Я сделаю все, чтобы понять тебя, посмотреть на тебя твоими глазами и хоть немного стать для тебя ближе. Прости мой родной я во многом виновата перед тобою. Просто прости. Я очень прошу напиши мне, просто чтобы я знала, что все хорошо. Я помогу и поддержку тебя, даже если ты не захочешь сразу вернутся. Мы все очень ждём и любим тебя.

Пожалуйста прости, что я выставляю здесь твое фото, ты очень не любил, когда я показываю их или выставляю, потому я не делала этого раньше.

Пожалуйста, дорогие мои друзья и просто подписчики помогите мне найти моего ребенка. Присмотритесь к фото, может, кто-то его видел в ближайшие дни или знает где он может быть. Я верю, что все будет хорошо», - написала мать.