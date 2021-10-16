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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:29594

В Сумах пропал 18-летний парень

Игорь Ситало, 18 лет, 15 ноября в 16.30 вышел из дома в г. Сумы, ул. Романа Атаманюка и направлялся в сторону ул. Ивана Сирка, но с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волнистые темные волосы.

Был одет: черная дутая куртка, черные узкие джинсы.

При себе имел черный рюкзак.

При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

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Право Пропал без вести
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