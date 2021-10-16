В Сумах пропал 18-летний парень

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волнистые темные волосы.
Был одет: черная дутая куртка, черные узкие джинсы.
При себе имел черный рюкзак.
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