Шосткинские полицейские разыскали без вести пропавшую 16-летнюю студентку Благодаря совместным усилиям сотрудникам ювенальной превенции и отделу реагирования патрульной полиции удалось установить место нахождения 16-летней первокурсницы меньше, чем за сутки.

Вчера в дежурную часть Шосткинского районного управления полиции поступило сообщение о том, что из общежития Шосткинского центра профессионально-технического образования ушла и не вернулась одна из учениц первого курса.

Работники ювенальной превенции сразу же начали поиски пропавшей и ориентировали все наряды полиции. Уже к утру, во время отработки мест возможного пребывания, один из полицейских заметил, как похожая девушка вместе с парнем садится в такси.

Правоохранитель передал информацию работникам отдела реагирования патрульной полиции, но уже вместе им удалось разыскать несовершеннолетнюю и вернуть ее к месту жительства.

Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.