Шосткинские полицейские разыскали без вести пропавшую 16-летнюю студентку

Вчера в дежурную часть Шосткинского районного управления полиции поступило сообщение о том, что из общежития Шосткинского центра профессионально-технического образования ушла и не вернулась одна из учениц первого курса.
Работники ювенальной превенции сразу же начали поиски пропавшей и ориентировали все наряды полиции. Уже к утру, во время отработки мест возможного пребывания, один из полицейских заметил, как похожая девушка вместе с парнем садится в такси.
Правоохранитель передал информацию работникам отдела реагирования патрульной полиции, но уже вместе им удалось разыскать несовершеннолетнюю и вернуть ее к месту жительства.
Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.
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