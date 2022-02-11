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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:00259

Шосткинские полицейские разыскали без вести пропавшую 16-летнюю студентку

Благодаря совместным усилиям сотрудникам ювенальной превенции и отделу реагирования патрульной полиции удалось установить место нахождения 16-летней первокурсницы меньше, чем за сутки.

Вчера в дежурную часть Шосткинского районного управления полиции поступило сообщение о том, что из общежития Шосткинского центра профессионально-технического образования ушла и не вернулась одна из учениц первого курса.

Работники ювенальной превенции сразу же начали поиски пропавшей и ориентировали все наряды полиции. Уже к утру, во время отработки мест возможного пребывания, один из полицейских заметил, как похожая девушка вместе с парнем садится в такси.

Правоохранитель передал информацию работникам отдела реагирования патрульной полиции, но уже вместе им удалось разыскать несовершеннолетнюю и вернуть ее к месту жительства.

Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

Право Без вести
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