Пропал житель Сумщины, ехавший на Киев маршруткой

«Сел в маршрутке в г. Ромны Сумской области в 3 часа ночи в направлении г. Киев, после чего его местонахождение неизвестно», – сообщает Поисково-Спасательная Волонтерская Ассоциация. Киевский филиал.
Приметы: 29 лет (1992 г.р.), рост: 175 см, глаза – карие, худощавого телосложения. Был одет: в темную куртку синего цвета, темные брюки, синяя шапка посредине значок Adidas.
Чат поиска: https://sarvaua.page.link/sarva_kyiv. Информацию о его нахождении можно сообщить на горячую линию 0-800-310-911 или 102.
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