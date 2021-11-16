Пропал житель Сумщины, ехавший на Киев маршруткой 18 января по дороге в Киеве пропал житель Ромен Виктор Набока.

«Сел в маршрутке в г. Ромны Сумской области в 3 часа ночи в направлении г. Киев, после чего его местонахождение неизвестно», – сообщает Поисково-Спасательная Волонтерская Ассоциация. Киевский филиал.

Приметы: 29 лет (1992 г.р.), рост: 175 см, глаза – карие, худощавого телосложения. Был одет: в темную куртку синего цвета, темные брюки, синяя шапка посредине значок Adidas.

Чат поиска: https://sarvaua.page.link/sarva_kyiv. Информацию о его нахождении можно сообщить на горячую линию 0-800-310-911 или 102.