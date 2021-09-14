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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:32257

На Сумщине разыскивают пропавшую 80-летнюю женщину

В Сумской области разыскивают 80-летнюю Лапоног Людмилу Васильевну.

14 января женщина ушла из дома в с. Каменное Лебединского района и по сей день не вернулась.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Была одета: черное пальто, платок, черные резиновые сапоги.

Страдает от потери памяти.

При наличии информации звонить по номерам: 068-777-0-112 или 102.

Общество Без вести
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