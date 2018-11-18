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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:54362

Сумчанка морила голодом полтора десятка собак: нужна помощь

Вопиющий случай произошел в Сумах на пр. Михаила Лушпы.

Об этом написала в Фейсбуке сумчанка Елена Сай.

«Ситуация, которую мозгами не понять, сердце разрывается от ужаса и боли...

Вчера, 15.11, в 9-м микрорайоне из тюремного заключения вырвались на свободу "собаки-скелеты", в прямом смысле этого слова. Прохожие снимали на камеры, писали инфо в ФБ, зоозащитные группы решали, что делать дальше. Оказалось, что по ул.Лушпы 22, проживает женщина, у которой проблемы с головой, и в её двухкомнатной квартире в муках умирали от болезней и голода 15-16 собак. Была выбита дверь, и собаки спасались бегством. Вызвана полиция.

Семь собак отловлено волонтёрами и небезразличными людьми. Все сейчас находятся в «Хелсе» на лечении. С остальными собаками также будет решаться вопрос.

Волонтёр, Миненко Иван, у которого больше 50 животных под опекой, единственный, кто взял на себя кураторство всей этой страшной истории.

Давайте все вместе поможем выжить бедным собачулям, найдём им тёплые дома и любящих хозяев.

Откажитесь от чашечки кофе и пожертвуйте на лечение бедось, за что они так страдали...

Информация будет обновляться, чеки из клиники обязательно предоставим.

Сбор ведётся на карты:

Приватбанк - 5168 7422 2689 3042

Монобанк - 5375 4141 2117 1457 Миненко И. А., или можно занести непосредственно в «Хелс» на счёт Миненко.

Можно на мою карту, обязательно в комментах отчитаюсь 5168 7427 2991 3305.

Сай Е.В.», - написала сумчанка.

Общество Собаки
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