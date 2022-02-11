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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:40510

На Сумщине разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Анастасию Максимчук

Работники Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области устанавливают местонахождение несовершеннолетней Анастасии Максимчук, которая днем 10 февраля ушла из общежития Шосткинского центра профессионально-технического образования и до настоящего времени не вернулась.

Полицейские ведут ее поиски и обращаются за помощью к гражданам.

На вид Анастасии Максимчук 16 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения. Имеет длинные темно-русые волосы. Была одета в женскую куртку черного цвета. Может находиться в компании юноши 18-ти лет.

Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам: если кому-то станет известно местонахождение девушки, сообщите, пожалуйста, об этом в ближайшее отделение полиции, или непосредственно в Шосткинское районное управление полиции: г. Шостка, ул. Свободы, 67, или позвонить по телефонам 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102». Будем благодарны за помощь.

Право Без вести
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