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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:38184

Рятувальники закликають сумчан дбати про пожежну безпеку при використанні в житловому секторі саун (лазень)

Зниження температурних показників спонукає громадян активніше використовувати сауни та лазні. Існує багато тонкощів, які необхідно дотримуватися при будівництві і подальшому використанні таких споруд, а також і при їх відвідуванні.

Як правило, лазні найчастіше будуються з дерева, а воно, як відомо, дуже добре горить. Пожежна безпека при будівництві лазні передбачає обов’язкове просочення всіх дерев’яних елементів спеціальним вогнетривким складом. Також дерев’яні частини лазні при тривалому зіткненні з розігрітою                        поверхнею можуть самозайматися. Тому необхідно стежити за правильністю обладнання отступок і оброблень.

Досить часто пожежа в лазні трапляється через неправильно зроблений димохід. Буває таке, що відбувається спалах сажі в димоході. Явище рідкісне, але все ж трапляється. Тому необхідно стежити за чистотою димоходу і не допускати його забруднення. 

Ні в якому разі для розпалювання печі не можна застосовувати бензин або інші подібні рідини. Для цієї мети немає нічого кращого звичайної газети і сухих дров. До речі, ніколи не треба топити металеву піч до почервоніння. Бувають випадки, коли люди просто забувають про те, що лазня топиться. Простий недогляд також може призвести до пожежі. Стежити за топкою печі треба постійно.

Пам'ятайте! Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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