На Сумщине пропала пенсионерка с расстройствами памяти

Живет женщина в с. Яблочное на Великописаревщине. 22 января примерно после 17.00 она ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 167 см, среднего телосложения.
Была одета в бордовую куртку, темный платок, яркий халат с цветочным принтом, цветные брюки, черные ботинки.
Имеет расстройства памяти и нуждается в медицинской помощи.
Если у вас есть информация, звоните по телефону: 102 или 0687770112.
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