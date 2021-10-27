На Сумщине пропала пенсионерка с расстройствами памяти В Сумской области исчезла 72-летняя Кучмий Надежда Дмитриевна.

Живет женщина в с. Яблочное на Великописаревщине. 22 января примерно после 17.00 она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 167 см, среднего телосложения.

Была одета в бордовую куртку, темный платок, яркий халат с цветочным принтом, цветные брюки, черные ботинки.

Имеет расстройства памяти и нуждается в медицинской помощи.

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