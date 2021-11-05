На Сумщине на охоте застрелили мужчину Вчера в Ахтырском районе, во время охоты, был тяжело ранен 28-летний житель села Боромля. В результате он умер в реанимационном отделении больницы.

Около 15 часов в полицию поступило сообщение о получении смертельного ранения 28-летним мужчиной.

Предварительно установлено, что четверо граждан охотились недалеко от села Боромля Ахтырского района. Стоя на номере, 31-летний мужчина произвел выстрел в сторону дикой козы, после чего услышал крик. Подойдя туда – обнаружил раненого товарища.

На место происшествия немедленно была вызвана скорая помощь, однако пострадавшего спасти не удалось – он скончался в реанимационном отделении больницы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины «Убийство по неосторожности». Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства происшествия.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляется прокуратурой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.