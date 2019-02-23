В Сумах быдло вырвало цветы с клумбы возле детского спортклуба О вопиющем случае написал в Фейсбуке детский тренер Александр Пащенко.

«Всем доброго времени, мира и гармонии. Сумы - город БЫДЛА. Мне жаль, но большинство оно такое. Это фото с видео на ул. Интернационалистов, 55а возле оз. Чехова, где конечная 60-й маршрутки. У нас там детский спортклуб. Ну и рядом мы обустроили газон. В четверг я высадил большие кусты хризантем. И камера показала одно старое быдло, которое тупо вырвало и выбросило с оправданием на то, что не хрен на моем газоне садить всякую х...ню. Но вопрос, почему это даже не животное, серое быдло все эти годы выращивало на этом газоне собачье говно и колючки, и тут на те - только мы его привели в божеский вид и начались акты вандализма.

РS. Слава Нации… Мы идём в Европу…», - написал сумчанин.