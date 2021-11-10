Стационарные больные COVID-19 потребляют в 5 раз больше кислорода, чем полгода назад В Сумах сохраняется практически полная загрузка коек в городских больницах, определенных для помощи больным COVID-19.

Как сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко, осенняя волна коронавирусной болезни характеризуется значительным ростом потребления кислорода среди госпитализированных пациентов. По данным Минздрава Украины, сейчас один больной COVID-19 потребляет в 5–6 раз больше кислорода, чем это было весной.

По вопросу обеспеченности коек кислородом, Елена Чумаченко отметила, что в настоящее время городские учреждения здравоохранения кислородом обеспечены.

«С целью обеспечения проведения кислородной терапии для больных сжатый кислород в баллонах продолжает предоставлять ООО «Техногаз-С», жидкий кислород уже завтра будет доставлен из других предприятий Украины, в частности, с ЧАО «АЗОТ» из Черкасс», – сообщила чиновница.