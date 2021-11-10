Стационарные больные COVID-19 потребляют в 5 раз больше кислорода, чем полгода назад

Как сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко, осенняя волна коронавирусной болезни характеризуется значительным ростом потребления кислорода среди госпитализированных пациентов. По данным Минздрава Украины, сейчас один больной COVID-19 потребляет в 5–6 раз больше кислорода, чем это было весной.
По вопросу обеспеченности коек кислородом, Елена Чумаченко отметила, что в настоящее время городские учреждения здравоохранения кислородом обеспечены.
«С целью обеспечения проведения кислородной терапии для больных сжатый кислород в баллонах продолжает предоставлять ООО «Техногаз-С», жидкий кислород уже завтра будет доставлен из других предприятий Украины, в частности, с ЧАО «АЗОТ» из Черкасс», – сообщила чиновница.
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