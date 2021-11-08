В Токарях пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 12 ноября в 3:42 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Независимости в с. Токари Бездрицкой ОТГ Сумского района.

На место происшествия был направлен очередной караул 2-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огонь охватил крышу по всей площади. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание. В 04:22 возгорание локализовали, в 05:33 – ликвидировали.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.