В Токарях пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

На место происшествия был направлен очередной караул 2-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огонь охватил крышу по всей площади. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание. В 04:22 возгорание локализовали, в 05:33 – ликвидировали.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Все силы и средства громады по пожарогасению направлены на ликвидацию возгорания на полигоне твердых бытовых отходов....
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