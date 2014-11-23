Глуховские полицейские задержали серийного вора Сотрудники полиции Глухова установили причастность неоднократно судимого 57-летнего мужчины к не менее четырем кражам из усадеб граждан.

По данным следствия, в мае этого года злоумышленник дважды проникал в хозяйственное помещение 55-летнего жителя села Шалыгино на Глуховщине. Оттуда мужчина похитил запчасти к трактору, нанеся ущерб хозяину почти на 6 000 гривен.

Кроме того, летом в Глухове он попросился временно пожить к 82-летней женщине, представившись ее дальним родственником. Та ему не отказала, хотя и усомнилась в правдивости его слов. А вот злоумышленник отплатил ей за приют кражами: днем похитил из ее дома тысячу гривен, а вечером еще и проник в ее хозяйственное помещение, откуда завладел 15 м медного кабеля для циркулярки.

По этим фактам правоохранители открыли уголовные производства по признакам ч. 2 и 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, однако подозреваемый, чтобы избежать наказания, скрылся в Киеве.

Принятыми оперативно-розыскными мерами полицейские его нашли. В настоящее время мужчине судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.