В Сумах младшие ученики пойдут в школу с 17 ноября

«Соответствующее решение сегодня было принято во время заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.
В течение 15 и 16 ноября в школах пройдет подготовка к учебно-воспитательному процессу - закупка и подготовка соответствующих антисептиков и препаратов для уборки согласно санитарным нормам, предоставление процесса питания малышей.
Мы понимаем, что детям нужно учиться очно. Но в случае стремительного роста количества больных – мы снова будем вынуждены переводить начальное звено на дистанционную форму.
Всем здоровье и берегите себя!», - говорится в сообщении.
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