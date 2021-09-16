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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:551566

В Сумах младшие ученики пойдут в школу с 17 ноября

Со среды, 17 ноября, дети 1-4 классов и специальных учебных заведений идут в школу.

«Соответствующее решение сегодня было принято во время заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.

В течение 15 и 16 ноября в школах пройдет подготовка к учебно-воспитательному процессу - закупка и подготовка соответствующих антисептиков и препаратов для уборки согласно санитарным нормам, предоставление процесса питания малышей.

Мы понимаем, что детям нужно учиться очно. Но в случае стремительного роста количества больных – мы снова будем вынуждены переводить начальное звено на дистанционную форму.

Всем здоровье и берегите себя!», - говорится в сообщении.

Общество Образование
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