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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:50199

В Шостке соревновались каратисты со всей Сумщины

6 ноября в Шостке на базе спортивного комплекса «Свема» прошел 7-й Открытый чемпионат Шосткинского района по олимпийскому каратэ.

В турнире приняли участие сильнейшие клубы Сумской области – около 160 участников.

По результатам соревнований общекомандные места расположились следующим образом:

1 место - команда «Вадо-кай» г.Сумы – 23 золотых, 22 серебряных и 23 бронзовых медалей;

2 место - команда «Прогресс» г.Сумы - 12-6-9;

3 место – команда ГО КК «САМУРАЙ» г. Шостка/Глухов - 8-12-21.

Спорт Каратэ
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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