В Шостке соревновались каратисты со всей Сумщины

В турнире приняли участие сильнейшие клубы Сумской области – около 160 участников.
По результатам соревнований общекомандные места расположились следующим образом:
1 место - команда «Вадо-кай» г.Сумы – 23 золотых, 22 серебряных и 23 бронзовых медалей;
2 место - команда «Прогресс» г.Сумы - 12-6-9;
3 место – команда ГО КК «САМУРАЙ» г. Шостка/Глухов - 8-12-21.
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