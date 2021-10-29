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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:05164

На Сумщине будут судить заказчика и исполнителя заказного убийства

Ахтырской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который заказал убийство двух человек (ч. 3 ст. 27/п. 11 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 27/ 9, 11, 13 ч. 2 ст.115 УК Украины. Судят также исполнителя одного из убийств (ч. 2 ст. 27/п. 6, 11 ч.2 ст. 115 и ч.1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, 6 июня 2017 года в г. Ахтырка в помещении Украинской национальной лотереи неизвестный застрелил 48-летнего местного жителя. С этого времени продолжались оперативные меры, направленные на раскрытие преступления. В ходе следствия удалось установить все обстоятельства и 7 мая 2021 задержать мужчину, который застрелил потерпевшего. Им оказался 31-летний житель Ахтырского района.

Также установлено, что это было заказное убийство. Об указанном преступлении, кроме исполнителя и заказчика, знал еще один человек, который помогал скрыть преступление, в частности, после убийства выбросил пистолет в реку. Узнав о задержании исполнителя, заказчик преступления решил избавиться от третьего свидетеля. Он предложил знакомому 10 тыс. долларов США за убийство того мужчины. Однако знакомый обратился к стражам порядка, поэтому все дальнейшие действия происходили под их контролем. Так, 29 мая 2021 года, после того, как «киллер» показал заказчику фото якобы с места убийства, тот передал ему часть от оговоренной суммы. После передачи средств мужчину задержали.

Вместе с тем направлен в суд обвинительный акт в отношении свидетеля, который помогал скрыть убийство и выбросил оружие (ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Досудебное расследование проведено Ахтырским районным отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Досуг Заказное убийство Убийство
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