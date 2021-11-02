Сумчане массово жалуются на работу маршруток

«Препогана робота маршрутних таксі № 23», - за 23 дня набрала всего 27 голосов.
«Закупівля автобусів замість маршруток», - за 9 дней набрала 34 голоса.
«Виправити ситуацію з жахливим санітарно-технічним станом маршрутних таксі», - за 7 дней всего 42 голоса.
«Поступова заміна маршрутних таксі на автобуси та встановлення в них безконтактного розрахунку», - 94 голоса за 7 дней.
Петиция «Освещение улицы Троицкой» зарегистрирована в единой системе местных петиций....
Онлайн-петиция «Проезд в маршрутных такси по 5 грн!» собрала уже 253 голоса (для рассмотрения необходимо 250)....
Такая петиция зарегистрирована в единой системе местных петиций....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отмена дистанционного образования для учащихся 1-4 классов»....
На аппаратном совещании в Сумской мэрии 8 ноября мэр Александр Лысенко поинтересовался у начальника горотдела транспорта и связи Сергея Яковенко,...