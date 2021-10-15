Сумчанка выиграла «серебро» чемпионата мира по бодибилдингу Представительница Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко - серебряная призерка чемпионата мира в «велнесе» среди мастеров.

Сегодня, 6 ноября, в третий соревновательный день чемпионата мира по бодибилдингу и фитнесу в Испании для сборной Украины начался с завоевания серебряной награды. Вице-чемпионкой мира в категории «велнес» среди женщин-мастеров 35-39 лет стала сумчанка Татьяна Москаленко. Также она соревновалась в «велнесе» среди женщин в категории до 158 см и заняла четвертое место (тренер Юрий Зимогляд).

Сам Юрий Зимогляд будет соревноваться в воскресенье в категории «классик физик», в которой он является уже двукратным чемпионом мира