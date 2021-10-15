Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:14337

Сумчанка выиграла «серебро» чемпионата мира по бодибилдингу

Представительница Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко - серебряная призерка чемпионата мира в «велнесе» среди мастеров.

Сегодня, 6 ноября, в третий соревновательный день чемпионата мира по бодибилдингу и фитнесу в Испании для сборной Украины начался с завоевания серебряной награды. Вице-чемпионкой мира в категории «велнес» среди женщин-мастеров 35-39 лет стала сумчанка Татьяна Москаленко. Также она соревновалась в «велнесе» среди женщин в категории до 158 см и заняла четвертое место (тренер Юрий Зимогляд).

Сам Юрий Зимогляд будет соревноваться в воскресенье в категории «классик физик», в которой он является уже двукратным чемпионом мира

Спорт Бодибилдинг Татьяна Москаленко
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумская патрульная стала лучшей в номинации «фитнес-бикини» на чемпионате по бодибилдингу
04.11.2021 11:30

Сумская патрульная стала лучшей в номинации «фитнес-бикини» на чемпионате по бодибилдингу

В столице состоялся Национальный чемпионат по бодибилдингу Mr&Ms Ukraine 2021....

Сумская красавица стала чемпионкой Украины по бодибилдингу
31.10.2021 08:16

Сумская красавица стала чемпионкой Украины по бодибилдингу

30 октября в Полтаве начался чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу от Национальной Федерации бодибилдинга Украины....

Сумчанка выиграла «бронзу» на открытом чемпионате Полтавщины по бодибилдингу
26.10.2021 13:54

Сумчанка выиграла «бронзу» на открытом чемпионате Полтавщины по бодибилдингу

23 октября в Кременчуге прошел Открытый чемпионат Полтавской области по бодибилдингу....

Сумская патрульная выиграла чемпионат Украины по бодибилдингу
25.10.2021 09:47

Сумская патрульная выиграла чемпионат Украины по бодибилдингу

23-24 октября впервые в Украине по инициативе UBPF состоялся Национальный чемпионат по бодибилдингу Mr & Ms Ukraine 2021, открытый для...

Сумчанин выиграл отбор на чемпионат мира по бодибилдингу
15.10.2021 08:55

Сумчанин выиграл отбор на чемпионат мира по бодибилдингу

9 октября в Харькове состоялись «Всеукраинские отборочные соревнования по бодибилдингу и фитнесу ФББУ»....

view counter
view counter

Статьи

Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
Вчера 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.