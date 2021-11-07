Сумской бодибилдер стал заслуженным мастером спорта Сумчанин Юрий Зимогляд стал заслуженным мастером спорта Украины.

Приказ об этом подписал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

«Если вы думаете, что ваши мечты не сбываются... вспомните, о чём вы мечтали пару лет назад!!!

Самое высокое звание в спорте - ЗМСУ

ВЫПОЛНЕНО», - написал в Фейсбуке сам спортсмен.

Напомним6 в этом году он стал трехкратным чемпионом мира по бодибилдингу в категории «классик физик».