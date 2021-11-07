Сумской бодибилдер стал заслуженным мастером спорта

Приказ об этом подписал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
«Если вы думаете, что ваши мечты не сбываются... вспомните, о чём вы мечтали пару лет назад!!!
Самое высокое звание в спорте - ЗМСУ
ВЫПОЛНЕНО», - написал в Фейсбуке сам спортсмен.
Напомним6 в этом году он стал трехкратным чемпионом мира по бодибилдингу в категории «классик физик».
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