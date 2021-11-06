Сумской бодибилдер стал Мистером Вселенная

В соревнованиях по версии WABBA International приняли участие двое бодибилдеров из Сум. Абсолютный чемпион Украины Игорь Глуходед стал лучшим в категории до 170 см, получив про карту. Дмитрий Руденко занял 6-е место.
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