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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:39544

Сумской бодибилдер стал Мистером Вселенная

Сегодня, 14 ноября, в Будапеште проходил международный турнир по бодибилдингу Mr/Ms Universe 2021.

В соревнованиях по версии WABBA International приняли участие двое бодибилдеров из Сум. Абсолютный чемпион Украины Игорь Глуходед стал лучшим в категории до 170 см, получив про карту. Дмитрий Руденко занял 6-е место.

Спорт Бодибилдинг Игорь Глуходед
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15.00; 18.35
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Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
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22.00
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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