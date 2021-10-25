ФК «Сумы» проиграл в Мариуполе Сегодня, 6 ноября, прошли матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Сумы» (16-е место) играл в Мариуполе против местного «Яруда» (9-е место). Гости открыли счет на 11-й минуте благодаря голу Артема Пилипенко. Дальше забивал форвард хозяев Глеб Литюк (26, пен., 38 и 47 минуты. И только в компенсированное арбитром время Артем Пилипенко забил второй гол «Сум».

В итоге 2:3 – ФК «Сумы» с 5 очками последний в турнирной таблице группы Б.