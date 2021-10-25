Сумчанин выиграл чемпионат мира по бодибилдингу В Санта-Сусане (Испания) завершился чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу-2021.

В дисциплине «классик физик» в категории до 175 см защитил обретенный в прошлом году титул чемпиона мира сумчанин Юрий Зимогляд (тренер Вадим Василевский).