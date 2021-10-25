Сумчанин выиграл чемпионат мира по бодибилдингу

В дисциплине «классик физик» в категории до 175 см защитил обретенный в прошлом году титул чемпиона мира сумчанин Юрий Зимогляд (тренер Вадим Василевский).
Сегодня, 7 ноября, в Сумах прошел открытый чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу WABBA....
Сегодня, 7 ноября, в Сумах проходит Открытый чемпионат Украины по бодибилдингу мисс бикини и мэнс физик WABBA 2021....
Представительница Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко - серебряная призерка чемпионата мира в «велнесе» среди мастеров....
В столице состоялся Национальный чемпионат по бодибилдингу Mr&Ms Ukraine 2021....
30 октября в Полтаве начался чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу от Национальной Федерации бодибилдинга Украины....