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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах перевернулся грузовик: погиб пассажир, пострадали двое детей

Полиция Сумщины устанавливает обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и трое травмировались.

Вчера, около 21.00, в селе Нижнее Песчаное по улице Центральной, 29-летний водитель автомобиля ГАЗ-53 на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на обочину, в результате чего произошла перекидывание авто.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений погиб 18-летний пассажир, находившийся в кузове автомобиля. Еще двое пассажиров 14-ти и 15-ти лет и водитель получили телесные повреждения.

Предварительно установлено, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии.

В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства этого события.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Окружная прокуратура города Сумы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП
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