Сумчанка стала чемпіонкою Європи з бодібілдингу та фітнесу Сьогодні, 6 травня, в іспанській Санта-Сусані стартував чемпіонат континенту з бодібілдингу та фітнесу.

Завдячуючи перемогам сумчанки Тетяни Москаленко, на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу сьогодні гімн України лунав тричі. Спочатку наша землячка виграла у велнес фітнесі серед жінок-майстрів (40-44 роки), потім в абсолюті серед жінок-майстрів, і зрештою серед жінок у ростовій категорії до 158 см.

Наші вітання! Три "золота" Чемпіонату Європи за день - дуже круто!

Дякуємо! Слава Україні! Героям слава!