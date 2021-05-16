Сумчанка стала чемпіонкою Європи з бодібілдингу та фітнесу

Завдячуючи перемогам сумчанки Тетяни Москаленко, на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу сьогодні гімн України лунав тричі. Спочатку наша землячка виграла у велнес фітнесі серед жінок-майстрів (40-44 роки), потім в абсолюті серед жінок-майстрів, і зрештою серед жінок у ростовій категорії до 158 см.
Наші вітання! Три "золота" Чемпіонату Європи за день - дуже круто!
Дякуємо! Слава Україні! Героям слава!
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