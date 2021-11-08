Сумская патрульная стала лучшей на чемпионате Украины по фитнес-бикини

Патрульная из Сум Марина Горьковская завоевала первенство в номинации «Miss Bikini» в категории свыше 168 см.
«Это было непревзойденно - высокий уровень организации, достойная конкуренция, безумная поддержка и невероятные эмоции. Эта победа мотивирует меня и дальше работать над собой и только улучшать свои результаты», - рассказывает Марина Горьковская.
Все результаты сумчан здесь.
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