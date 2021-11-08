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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:36317

Сумская патрульная стала лучшей на чемпионате Украины по фитнес-бикини

7 ноября в Сумах прошел чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу WABBA.

Патрульная из Сум Марина Горьковская завоевала первенство в номинации «Miss Bikini» в категории свыше 168 см.

«Это было непревзойденно - высокий уровень организации, достойная конкуренция, безумная поддержка и невероятные эмоции. Эта победа мотивирует меня и дальше работать над собой и только улучшать свои результаты», - рассказывает Марина Горьковская.

Все результаты сумчан здесь.

Спорт Бодибилдинг
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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