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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Мэр Сум ответил на петицию об отмене решения о повышении проезда в маршрутках до 10 гривен

Получила ответ, подписанный мэром Сум Александром Лысенко, петиция «Скасувати рішення з приводу підвищення проїзду у маршрутних таксі до 10 гривень».

«Вважаю рішення з приводу підвищення тарифів на пасажирські перевезення у місті Суми таким яке є незаконним, і повинно бути скасовано.

Оскільки у місті Суми на маршрутах курсують автомобілі Газель(Рута) технічний стан яких м'яко кажучи не задовільний. Тому про підвищення проїзду до 10 гривень не може бути речі.

Спочатку треба оновити автопарк, а потім підіймати питання про підвищення тарифів.

Тому що кожен другий сумчанин, який користується послугами перевізника, не відчуває себе в безпеці (багато хто пам'ятає історії з відірваними колесами у маршрутних таксі)

І про прийняття рішень з приводу підвищення тарифів виносити на голосування мешканців міста Суми обов'язково!!!», - писал автор петиции.

Ответ на электронную петицию:

«За результатами розгляду електронної петиції «Скасувати рішення СМР з приводу підвищення проїзду у маршрутних таксі до 10 гривень» повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать повноваження щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством тарифів на транспортні послуги.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», тарифна політика на автомобільному транспорті має сприяти вирішенню таких завдань як забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання та забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів.

Реалізація єдиної тарифної політики передбачає єдину методику розрахунку тарифів за видами перевезень. Зокрема, наразі діє Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 (далі - Методика). Ця Методика визначає механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування і застосовується органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та автомобільними перевізниками незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової форми господарювання.

Методика є обов'язковою для застосування під час встановлення регульованого тарифу органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на послуги пасажирського автомобільного транспорту.

Відповідно до п. 1.6. Методики перегляд рівня тарифів повинен здійснюватися у зв'язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації Послуг, що не залежать від господарської діяльності Перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.

Економічна ситуація в країні призвела до суттєвого підвищення цін на цілий ряд статей калькуляційних витрат виробничої собівартості послуг. Значне підвищення палива, мастильних матеріалів, автомобільних шин, акумуляторних батарей, рівня мінімальної заробітної плати (з 5000,0 що врахована в діючих тарифах до 6000,0 грн.) зумовило зростання прямих витрат, які безпосередньо впливають на формування собівартості тарифу на проїзд у міському транспорті.

Крім цього, в умовах карантинних обмежень, впроваджених з метою протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19 істотно зменшилось пасажироперевезення на міських автобусних маршрутах загального користування.

Враховуючи вищевикладене, у зв’язку із зміною умов виробничої діяльності і реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізників виникла необхідність перегляду тарифу на перевезення пасажирів у міському транспорті.

Тариф на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі в розмірі10 гривень був встановлений Виконавчим комітетом Сумської міської ради 08.10.2021 року відповідно до звернень перевізників і наданих до них розрахунків, які відповідають Методиці розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175.

Таким чином, з урахуванням наведених вище положень Закону, запропоноване в електронній петиції скасування рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради «Про встановлення граничних тарифів на транспортні послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі» є необгрунтованим, так як не відповідає чинному законодавству».

Напомним: в июне горсовет проголосовал за поддержку петиции о роспуске исполкома в связи с повышением тарифа в маршрутках с 5 до 7 грн. Теперь же подобное требование, оказывается, незаконно. Кроме того, на сессии Сумского горсовета в прошлую среду, депутаты провалили голосование за отмену именно решения исполкома. Часть депутатов покинула зал как раз перед голосованием.

Политика Петиция Подорожание проезда
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