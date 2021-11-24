Сумчане просят вернуть остановку на Петропавловской На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть остановку на улице Петропавловская (напротив дома по номеру 120), вместо новой остановки по улице 20 лет Победы (центральный вход в городское кладбище)».

«Вернуть остановку на улице Петропавловская (напротив дома по номеру 120), вместо вновь остановки по улице 20 лет Победы (центральный вход в городское кладбище). Размещение новой остановки не удобно для жителей, близлежащих многоквартирных домов тем, что нужно переходить улицу 20 лет Победы, которая имеет 5 полос для движения авто, по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем еще переходить улицу Петропавловскую», - пишет автор петиции Прокопенко Виталий Николаевич.

По состоянию на 2 февраля петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.