Сумчане просят вернуть остановку на Петропавловской

«Вернуть остановку на улице Петропавловская (напротив дома по номеру 120), вместо вновь остановки по улице 20 лет Победы (центральный вход в городское кладбище). Размещение новой остановки не удобно для жителей, близлежащих многоквартирных домов тем, что нужно переходить улицу 20 лет Победы, которая имеет 5 полос для движения авто, по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем еще переходить улицу Петропавловскую», - пишет автор петиции Прокопенко Виталий Николаевич.
По состоянию на 2 февраля петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 43 дня.
Подписать петицию можно здесь.
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