Сумчане просят троллейбус с Прокофьева до аэропорта

«Создать троллейбусный маршрут, который будет двигаться от Аэропорта по улице Герасима Кондратьева до Прокофьева через мост по улице 20 лет Победы», - пишет автор петиции Федоренко Андрей Владимирович.
Начало сбора подписей: 14 февраля 2022 г.
До конца сбора подписей осталось 43 дня.
Подписать петицию можно здесь.
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