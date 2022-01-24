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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:30336

Сумчане просят троллейбус с Прокофьева до аэропорта

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создать троллейбусное сообщение от Аэропорта до ул. Прокофьева».

«Создать троллейбусный маршрут, который будет двигаться от Аэропорта по улице Герасима Кондратьева до Прокофьева через мост по улице 20 лет Победы», - пишет автор петиции Федоренко Андрей Владимирович.

Начало сбора подписей: 14 февраля 2022 г.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Петиция Троллейбусы
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