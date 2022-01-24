Сумчане просят троллейбус с Прокофьева до аэропорта На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создать троллейбусное сообщение от Аэропорта до ул. Прокофьева».

«Создать троллейбусный маршрут, который будет двигаться от Аэропорта по улице Герасима Кондратьева до Прокофьева через мост по улице 20 лет Победы», - пишет автор петиции Федоренко Андрей Владимирович. Начало сбора подписей: 14 февраля 2022 г. До конца сбора подписей осталось 43 дня. Подписать петицию можно здесь.