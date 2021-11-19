Сумской горсовет рассмотрит петицию о финансировании питания детей в школах в пропорции 50/50 Получила формальный ответ петиция «Финансирование питания детей в школах в пропорции 50/50 %».

«Согласно проекту решения «Об утверждении стоимости питания одного ребенка на день и порядке и условий обеспечения питанием детей льготных категорий учебных заведений, подчиненных управлению образования и науки Сумского городского совета» п.2.1 и 2.2 утверждена стоимость одноразового питания в 1-4 классах 24 грн. Соотношение платы следующее: 75 процентов родительской платы, 25 процентов доплата из бюджета СГТГ. Это означает, что с 1 января 2022 года родители должны будут платить 18 грн. за каждый день. Доплата будет только детям, которые будут питаться. Меню для льготных категорий и с доплатой будет одинаковым на сумму 24 грн. Льготные категории получают полную компенсацию.

Не экономьте на детях!!! Это наше будущее.

Оставьте соотношение финансирования питания детей в школах в пропорции 50/50%», - писала автор петиции.

Ответ на электронную петицию максимально забюрократизирован и сводится к одному:

«Управлением образования и науки Сумского городского совета будут разработаны соответствующие проекты решения (о поддержке или неподдержке петиции – Ред.) и вынесены на рассмотрение Сумского городского совета. О результатах рассмотрения проекта решение Вас будет уведомлено дополнительно».